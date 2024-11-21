Acun Ilıcalı’yı Yıkacak Karar! Başsavcılığın Ardından RTÜK de Harekete Geçti

Yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı için RTÜK de harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Acun Ilıcalı’yı Yıkacak Karar! Başsavcılığın Ardından RTÜK de Harekete Geçti

TV8 ekranlarında canlı yayınlanan Türkiye-Karadağ maçında reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan Acun Ilıcalı, TV8 ve Eksen digital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatmıştı.

Dikkat çeken iddianın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışlarının ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirtmişti.

Acun Ilıcalı’yı Yıkacak Karar! Başsavcılığın Ardından RTÜK de Harekete Geçti - Resim : 1

“REKLAM PANOLARININ SATIŞI, EV SAHİBİ ÜLKEYE AİT”

Ilıcalı, açıklamasında şöyle demişti: Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur.

Acun Ilıcalı’yı Yıkacak Karar! Başsavcılığın Ardından RTÜK de Harekete Geçti - Resim : 2

RTÜK DE HAREKETE GEÇTİ

Başsavcılığın ardından Radyo ve Televizyon Üstü Kurulu da (RTÜK) Acun Ilıcalı için harekete geçti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Karadağ-Türkiye maçı esnasında yayıncı kuruluşun saha içi reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı iddiaları üzerine müsabaka bitiminde RTÜK tarafından inceleme başlatılmış olup hazırlanan uzman raporu bir sonraki Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır” dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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