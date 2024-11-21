Cem Garipoğlu Soruşturması Kapatıldı: 10 Yıllık Muammayı 1,5 Ayda Çözdüler!

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan örneklerle Garipoğlu ailesinden alınan örneklerin eşleşmesiyle birlikte savcılık soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, mezardaki kişinin Cem Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.

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Cem Garipoğlu Soruşturması Kapatıldı: 10 Yıllık Muammayı 1,5 Ayda Çözdüler!

İstanbul Başakşehir'de 2009 yılında Münevver Karabulut’u vahşice katleden ve ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölmediğine ilişkin iddialar ve Karabulut ailesinin talebi üzerine 3 Ekim 2024 tarihinde Cem Garipoğlu’nun mezarı açılarak mezardan örnek alınmıştı.

Uzun yıllardır Cem Garipoğlu'nun aslında intihar etmediği, yurt dışına kaçtığı, estetik operasyonlar geçirdiği ve kimlik değiştirdiği öne sürülüyordu.

Cem Garipoğlu Soruşturması Kapatıldı: 10 Yıllık Muammayı 1,5 Ayda Çözdüler! - Resim : 1

DNA ÖRNEKLERİ UYUŞTU

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat verdi. Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'den alınan ağız içi sürüntü ve kan örnekleriyle karşılaştırıldı. Örneklerin anne ve baba ile birebir aynı DNA profiline ait olduğu ortaya çıktı.

Cem Garipoğlu Soruşturması Kapatıldı: 10 Yıllık Muammayı 1,5 Ayda Çözdüler! - Resim : 2

POŞETTEN ÇIKAN KANIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Ayrıca, mezardan çıkan poşette bulunan kanın insana ait olmadığı belirlenmişti.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ, TAKİPSİZLİK ARARI ÇIKTI

Münevver Karabulut’un ailesinin yaptığı tüm itirazlar reddedilirken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı son kararı verdi. Başsavcılık mezardaki kişinin Cem Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.

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Kaynak: Sabah

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