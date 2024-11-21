Esenyurt Belediyesi'nde Kayyım Kıyımı: Gazeteciyi 'Temizlik İşleri'ne Sürdüler

30 Ekim sabahı gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanmış, yerine Beyoğlu kaymakamıyken vali yardımcısı yapılan Can Aksoy kayyım olarak atanmıştı.

Atama sonrası belediyede bazı isimler görevden alındı, bazı isimler işten çıkarıldı. Belediyede bazı birimlerde de yeniden görevlendirmeye gidildi.

Başkan Yardımcıları Orhan Ayyıldız, İbrahim Halil Çalış, Oktay Kılıç, Murat Düzgün, Mehmet Hışır, Ufuk Özdemir ve Osman Yalçın, Basın Yayın Müdürü Sermir Burkay Kaya ve Basın Danışmanı Cihan Güner görevden alınmıştı. Güner'in daha sonra işine son verilmişti.

Basın danışmanlığı görevine belediyenin medya biriminde görevli teknik personel İlhan Doğan getirildi.

Basın biriminde çalışanlar, ilgisiz müdürlüklerin emrine sürülmeye başlandı.

Kentin tanıtımında görevli ekibin yeni görevlendirmeleri şu şekilde:

Zehra Çelik - Gazeteci - Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne..

Baki Billah Kahraman - Kameraman - Sosyal İşler Müdürlüğü’ne..

Hakan Kıdır - İdari İşler -Yerel Hizmetler Müdürlüğü’ne..

Bilal Karatoprak - Saha çalışanı - Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne..

Aziz Bektaş - Grafik- Kütüphane Müdürlüğü’ne..

Ali Emre Yılmaz - Kurgucu - Fen İşleri Müdürlüğü’ne..

Kayyım atanmasının ardından istifa eden Esenyurt Belediyesi Genel Koordinatörü Ali Gökmen de X hesabından şunları yazdı:

"Esenyurt’ta kayyım yönetimi kıyım yapmaya başladı.

Basın Müdürlüğü’ndeki gazeteciyi Temizlik İşleri’ne, Planlama Müdürlüğü çalışanını Fen İşleri’ne, Sağlık Müdürlüğü çalışanını sandalye - masa taşımaya gönderiyorlar.

Kayyım diye geldiler, kıyım oldular.

Görev tanımları ve meslek kodları dışında alanlarda çalışmaya, dahası istifaya zorlanan çocuklarımızın arkasında durmaz ve bu yapılanların hesabını sormazsak, bize de yazıklar olsun.

Kayyımla müzakereye değil, mücadeleye devam!"