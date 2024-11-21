Yeniden Büyük Deprem Olacak mı? Uzman İsim 6 Şubat’ta Felaketi Yaşayan İl İçin Uyardı

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana’da üst üste gelen depremler sonrasında sosyal medyada yayılan “Savrun Fayı kırılacak, Adana yıkılacak, yeniden büyük deprem olacak” yorumlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Adana'da Fay Hatları ve Deprem Paneli’nde konuşan Pampal, fay hatlarına ilişkin noktalara dikkat çekti.

“KIRILSA BİLE TEK PARÇADA KIRILMAZ”

Pampal “Objektif olarak söyleyeyim, 'Savrun fayı kırılacak, Adana yıkılacak, yeniden büyük deprem olacak' deniliyor. Böyle bir şey yok. Savrun fayı benim 2 yıldır tekrar çalışmaya başladığım bir fay. Aktif değil, parçalı. Kırılsa bile tek parçada kırılmaz” dedi.

“AKÇALIUŞAĞI FAYI HENÜZ KIRILMAMIŞ”

Adana'nın büyük bir kısmının zemininin alüvyon olduğunu belirten Pampal, şunları söyledi: Genç olmakla beraber kaya zeminler. Oralara doğru gelişmeyi yönlendirmek ve eldeki stoku da bir şekilde depreme dayanıklı hale getirmek için çalışmalar yapmak gerekiyor. Akçalıuşağı fayı henüz kırılmamış. O nedenle özellikle Kuzey Adana'daki yerleşim alanlarında yavaş yavaş çalışmaları hızlandırmak, hazırlıklarımızı yapmak ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek gerekiyor.

Pampal, insanların zaman zaman deprem riskini unuttuğunu vurgulayarak, toplumun bilinç düzeyini yükselterek tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA