Madencilerin Yer Altındaki Eylemi 24 Saati Geride Bıraktı: Özelleştirmeye Karşı Kendilerini Kilitlediler

Ankara’da çalıştıkları Çayırhan Termik Santrali’nin özelleştirilmesine karşı çıkan yaklaşık 500 maden işçisinin dün başlattığı eylem 24 saati doldurdu. Kendilerine maden ocağına kilitleyen direnişçiler ile onlara destek vermek için maden önünde bekleyen işçilerin direnişi sürüyor.

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Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali’nde özelleştirme kararına karşı maden işçilerinin başlattığı eylem 24 saati aştı. Yaklaşık 500 işçi, dün sabah vardiyasıyla yer altına inerek başlattıkları protestoya kararlı bir şekilde devam ediyor.

Madencilerin Yer Altındaki Eylemi 24 Saati Geride Bıraktı: Özelleştirmeye Karşı Kendilerini Kilitlediler - Resim : 1

SICAKLIK -5 DERECEYİ GÖRDÜ

Gece hava sıcaklığının 5 derecenin altına düştüğü bölgede ateş yakarak ısınan yeryüzü işçileri de yer altında eylem yapan arkadaşlarına destek veriyor.

Madencilerin Yer Altındaki Eylemi 24 Saati Geride Bıraktı: Özelleştirmeye Karşı Kendilerini Kilitlediler - Resim : 2

ÇOK SAYIDA DESTEK ZİYARETİ

Maden işçilerinin eylemi sabah 08.00 vardiyasındaki işçilerin direnişiyle başladı. Eylem kısa sürede bölgedeki sivil toplum kuruluşları (STK), siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve emek meslek örgütlerinin desteğiyle büyüdü. Sabahın ilk saatleriyle birlikte eylemin 24 saati geride kaldı. Dün başlayan eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın, ESP Genel Başkanı Murat Çepni, CHP ilçe yöneticilerinin yanı sıra birçok belediye başkanı destek verdi.

Madencilerin Yer Altındaki Eylemi 24 Saati Geride Bıraktı: Özelleştirmeye Karşı Kendilerini Kilitlediler - Resim : 3

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Kaynak: İHA-ANKA

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