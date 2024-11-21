İstanbul’da Vapur Seferleri İptal

İstanbul'da gün boyunca etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına sebebiyle bazı vapur seferleri ve İDO'nun bazı dış hat seferleri gerçekleştirilemiyor.

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İstanbul’da Vapur Seferleri İptal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da yağış ve fırtına etkili oluyor.

İstanbul Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları yüzünden Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada ve Adalar-Beşiktaş hattındaki vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

İstanbul’da Vapur Seferleri İptal - Resim : 1

Aynı sebeple Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring seferleri de de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek iskeleleri arasında yapılacak.

İDO'DA DA İPTALLER VAR

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri ile saat 12.30'daki Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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Kaynak: AA

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