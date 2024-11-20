Yeraltından Ortak Mesaj: 'Kendi Çocuklarının Geleceği İçin Bize Destek Versinler'

Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali’nin özelleştirilmesi kararına karşı çıkan maden işçilerinin sabah saatlerinde kendilerini yer altına kapatarak başlattıkları eylem sürerken, işçilere destek verdi. Maden ocağı girişinde eyleme destek veren madenciler, “Biz çok büyük destek verdik depremde cenazeler, canlılar çıkardık. Biz de halkın bize destek vermesini istiyoruz. Biz o zaman nasıl destek verdiysek o zaman onlarda şimdi bize destek versin. Gelsinler bizi desteklesinler kendi çocuklarının geleceği için” dedi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde maden işçilerinin başlattığı eylem devam ediyor. 500'den fazla madenci sabah saatlerinde Çayırhan Termik Santrali’nin varlık satışına karşı kendisini yerin 350 metre altındaki madene kapattı. Madende olmayan işçiler ise dışarıdan arkadaşlarına destek veriyor. Maden ocağı kapısında ateş yakarak ısınan madenciler endişelerini ve taleplerini aktardı.

Erdem Özkurt, 16 yıldır madencilik yaptığını vurguladığı konuşmasında hükümetin varlık satışından geri adım atması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Eyleme gündüz vardiyasında çalışan arkadaşlarımız başladı. Gece vardiyasında çalışan arkadaşlarımız gündüz vardiyasındaki arkadaşlara destek olmak için madende kalmaya devam ettiler. Şuan burada hem yer üstünde hem yer altında çalışan arkadaşlarımız var. Burada gördükleriniz yer üstünde çalışan arkadaşlarımız. Buradaki temel amacımız varlık satışının iptalini sağlayabilmek. Burada hükümetimize faydası olan bir işletmenin kar eden bir işletmenin faaliyetlerine devam etmesini sağlıyoruz. Özelleştiği zaman bütün çalışan arkadaşlarınızın korkuları mevcut haklarından feragat edecek olmaları. İşten çıkartılmayla baş başa kalmaları. Bazı arkadaşlarımız lojmanda kalıyor, orada kalan arkadaşlarımızın lojmanlarından çıkartılabilirler. Burada şu an arkadaşlarımızın sosyal olarak aldığı haklar, ikramiyeler var. Tamamıyla ekmek mücadelesi diyebiliriz buradaki bu eyleme. Eylem bir sonuç alıncaya kadar devam edecek. Hükümetimizin sadece bu varlık satışından geri adım atmasını istiyoruz. Yani tek talebimiz bu."

İlker Uçar, 14 yıldır aynı şirket bünyesinde çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"Rahatsızlıklarımız var bizim çalışanlar olarak. Geleceğimiz için endişelerimiz var. Çocuklarımız, yöremiz için endişelerimiz var. Toprak satışı bana kalırsa vatan hainliğidir. O yüzden endişemiz çok bu konuda. Burası satıldığı zaman bundan sonra ne olacağını bilmiyoruz yeni gelen firmanın ne şartlarda bizi çalıştıracağını bilmiyoruz. Şu andaki Kömür İşletmeleri A.Ş. adı altında çalışıyoruz şirketimizden çok memnunuz, şartlarımızdan memnunuz ama bundan sonra gelecek şirket bizleri ne şartlarda çalıştıracak, hangi ekonomik güçlere sahip olacağız veya hangi ekonomik güçlerimiz elimizden alınacak? Onun haricinde ziyadesiyle burada lojmanların boşaltılması söz konusu dört ay içerisinde bunlar da sıkıntı. Karanlık, endişeliyiz bu konuda. Bu kadar işçi ne yapacak? Belki işçi azaltılmaya gidilecek, elimizdeki haklar alınacak. Daha ilerisi için iyileştirmeler yapılmayacak. Bunlar hep endişe duyduğumuz konular bizim."

MADENCİLERİN DEPREMDE GÖSTERDİKLERİ ÖZVERİYİ HATIRLATTI

6 Şubat depremlerinde madencilerin gösterdiği özveriyi hatırlatan madenci Selçuk Kostak, destek istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Çok büyük destek verdik depremde cenazeler, canlılar çıkardık. Biz de halkın bize destek vermesini istiyoruz"

"Şu an biz şartnameyi tam olarak bilmiyoruz ama duyduğumuza göre işçi haklarımız yok. Biz KİAŞ’tan çok memnunduk. İşçiye değer veren, işçinin geleceği için mücadele eden bir şirket. Ama bu gelecek şirkette ne bir işçinin akıbeti belli ne bizim çalıştırılıp çalıştırılmayacağımız belli veya maaşlarımızın ne olacağı belli. Bizim 850 lojmanımız var şartnameye göre devir olursa 4 ay içinde bu lojmanların boşaltılacağı yazıyor 850 aile nereye gidecek? Şu an biz 2 asgari ücret maaş alıyoruz gelen şirket belki bu maaşı bize vermeyecek. Biz devam etmek istiyoruz bizim mücadelemiz bu. 800 madenci deprem zamanında çalıştı. Biz çok büyük destek verdik depremde cenazeler, canlılar çıkardık. Biz de halkın bize destek vermesini istiyoruz. Biz o zaman nasıl destek verdiysek o zaman onlarda şimdi bize destek versin. Gelsinler bizi desteklesinler kendi çocuklarının geleceği için."

Kaynak: ANKA