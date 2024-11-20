AKOM'dan İstanbul İçin Alarm: İkisi Birden Geliyor, Resmen Donacağız!

Soğuk ve yağışlı havanın etkisi tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. AKOM da, perşembe gününden itibaren Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Kuvvetli lodos ve karayel ile birlikte kuvvetli sağanak yağış beklenirken hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

AKOM’dan yapılan uyarıya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Orta Akdeniz üzerinden 21 Kasım Perşembe ve 23 Kasım Cumartesi günü gelmesi beklenen alçak basınç sistemlerinin etkisini göstermesi bekleniyor. Sistemdeki cephe geçişleri esnasında rüzgârın lodos ve karayel yönlerinden kuvvetlenerek fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (40-80 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde kuvvetli sağanak (20-45 kg/m2) yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilirken sıcaklıklarda da 8-10 derecek birden düşüş yaşanacağı belirtildi.

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Perşembe ilk saatlerden itibaren kuvvetlenmesi beklenen rüzgârın cumartesi öğle saatlerine kadar bölgeyi aralıklarla fırtına şeklinde etkili olmaya devam edeceği, yağışların ise perşembe 12.00-21.00 saatleri ila cumartesi 08.00-20.00 saatleri arasında görüleceği tahmin edildiği ifade edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem