Marmara'yı Fırtına Vurdu! Deniz Ulaşımına Art Arda Engel

Bursa'da saatteki hızı 61 kilometreye ulaşan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İDO, Bursa'dan İstanbul Kadıköy-Kabataj, Bandırma'dan Kadıköy'e yapacağı seferlerimi karşılıklı olarak iptal etti.

BUDO da 08.00 ile 19.30 saatleri arasındaki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. GESTAŞ da resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Marmara hattındaki seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Marmara Ro-Ro tarafından yapılan açıklamada da Erdek-Saraylar, Saraylar-Barbaros, Erdek-Avşa-Marmara, Avşa-Erdek seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: DHA