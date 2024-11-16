Marmara'yı Fırtına Vurdu! Deniz Ulaşımına Art Arda Engel

Marmara'da etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO, Mudanya ve Bandırma'dan İstanbul ve Armutlu’ya yapılacak seferleri karşılıklı olarak; GESTAŞ ile Marmara Ro-Ro da Güney Marmara hattında yapacağı feribot seferlerini iptal etti.

Marmara'yı Fırtına Vurdu! Deniz Ulaşımına Art Arda Engel

Bursa'da saatteki hızı 61 kilometreye ulaşan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İDO, Bursa'dan İstanbul Kadıköy-Kabataj, Bandırma'dan Kadıköy'e yapacağı seferlerimi karşılıklı olarak iptal etti.

BUDO da 08.00 ile 19.30 saatleri arasındaki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. GESTAŞ da resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Marmara hattındaki seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Marmara Ro-Ro tarafından yapılan açıklamada da Erdek-Saraylar, Saraylar-Barbaros, Erdek-Avşa-Marmara, Avşa-Erdek seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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