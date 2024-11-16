Çanakkale Boğazı'nda Gemi Arızası

Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan gemi nedeniyle gemi trafiği çift taraflı askıya alındıktan sonra normale döndü.

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Çanakkale Boğazı'nda Gemi Arızası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 289 metre boyundaki CAPT NATURE adlı kuru yuk gemisinin Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptığı açıkladı.

Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne ait kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaşanan arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğe geçici olarak çift yönde askıya alındı.

Boğaz trafiğe normale döndü.

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