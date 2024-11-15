BUDO Seferlerine Fırtına Engeli! 4 Sefer İptal Edildi

Kış aylarının yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başladığı kasım ayında Meteoroloji’nin fırtına uyarısının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yeni bir açıklama geldi.

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

Saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

Kaynak: AA