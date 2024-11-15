Ehliyet Sınavına Damga Vuran Kopya Düzeneği

Zonguldak’ta bir ehliyet sınavında kurulan kopya düzeneği görenleri şaşkına çevirdi. Düzeneği satan şahıs gözaltına alınırken, kullanan 2 şahıs ise tutuklandı.

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Ehliyet Sınavına Damga Vuran Kopya Düzeneği

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde ehliyet sınavına giren S.K.'nin hareketlerinden şüphelenen görevliler, üstünü aradı.

KULAKLIKLA YARDIM ALMIŞ

Görevliler, S.K.'nin üstünde kablosuz kulaklık ile kumanda sistemini bulup, polise haber verdi. İnceleme başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, S.K.'nin kamera ile soruları ilettiği ikinci bir kişiden kulaklık yardımı ile cevapları aldığını belirledi.

Para karşılığında düzeneği aldığını söyleyen S.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.K. ardından serbest bırakıldı.

Ehliyet Sınavına Damga Vuran Kopya Düzeneği - Resim : 1

ŞÜPHELİ ‘HOCA’ TUTUKLANDI

S.K.'nin düzeneği aldığını söylediği C.K. de gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi tamamlanan C.K. adliyeye sevk edildi. C.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. KOM Büro Amirliği ekipleri ayrıca soruşturma kapsamında İstanbul'dan gelerek kişilerin üzerine düzeneği kuran ve sınav esnasında cevapları kulaklığa ileten şüphelinin 'hoca' lakaplı H.Ç. (28) olduğunu tespit etti.

13 Kasım'da Zonguldak ve İstanbul emniyeti koordinesinde yapılan operasyon sonucu H.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan H.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ehliyet Sınavına Damga Vuran Kopya Düzeneği - Resim : 2

Kaynak: DHA

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