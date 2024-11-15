İlaçlama Sonrası Zehirlenerek Hayatını Kaybetmişti... Altay Toprak Bebeğe Acı Veda: Anne Baygınlık Geçirdi

Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi’nde, 12 Kasım 2024 Salı günü bir binanın 3. katında tahta kuruları nedeniyle ilaçlama yapılmış, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı isimli bebek hayatını kaybetmiş, anne ve baba ile bazı vatandaşlar ise hastanelik olmuştu. Minik Altay Toprak bebek için Kahramanlar Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ

İlaçlama sonrası fenalaşarak hastanede tedavi gören ve taburcu edilen anne Raziye Kınalı ve baba Recep Kınalı, dakikalarca bebeklerinin minik tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Acılı baba Recep Kınalı, “Oğlumu öldürdüler. O bir melekti, toprak geldi, toprak gidiyor” dedi. Cenazede acıya daha fazla dayanamayan anne Raziye Kınalı ise baygınlık geçirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Minik bebeğin cenazesi, kılınan cenaze namazını ardından toprağa verildi. Öte yandan, ilaçlama firmasından 3 kişinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA