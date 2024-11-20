Atatürk'ün Doğduğu Ev Restorasyon Sebebiyle Ziyarete Kapatılıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde doğduğu ev, restorasyon sebebiyle 4 Aralık 2024 tarihinden itibaren ziyaretçi girişlerine kapatılacak.

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Atatürk'ün Doğduğu Ev Restorasyon Sebebiyle Ziyarete Kapatılıyor

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, Atatürk Evi'nin restorasyon ve teşhir-tanzim uygulama projesinin hazırlık sürecinin tamamlandığı ve uygulama aşamasına geçileceği belirtildi.

Atatürk'ün Doğduğu Ev Restorasyon Sebebiyle Ziyarete Kapatılıyor - Resim : 1

4 ARALIK’TAN İTİBAREN ZİYARETE KAPANACAK

Açıklamada, "En son 2012-2013 yıllarında restore edilen Selanik Atatürk Evi için restorasyon ve teşhir-tanzim uygulama projesi hazırlık süreci tamamlanmış olup, uygulama aşamasına geçilecektir. Bu kapsamda, ev 4 Aralık 2024 tarihi itibarıyla (4 Aralık günü dahil) geçici olarak ziyarete kapalı olacaktır. Açılış tarihi belirlendiğinde duyuruyla bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Atatürk'ün Doğduğu Ev Restorasyon Sebebiyle Ziyarete Kapatılıyor - Resim : 2

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, 10 Kasım günü Atatürk'ü anma törenlerinde yaptığı konuşmada, "Ziyaretçilerin Atatürk Evi'ne yönelik ilgisinden kıvanç duyuyoruz. Geçen yıl 285 bin rekor ziyaretçi sayımız bu yıl şimdiden 460 bini geçti" demişti.

Kaynak: DHA

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