Öldürülen Translar İçin Lokma Dağıtımına Polis Engeli

10. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi, Beşiktaş Meydanı’nda, nefret cinayetlerinde yaşamlarını yitiren, intihara zorlanan transları anmak için lokma dağıtımı yapmak istedi.

Lokma dağıtımını engelleyen polisler, trans+ aktivistlere, vatandaşlara, lokmacılara ve bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz’a “Genel Bilgi Toplama” (GBT) işlemi yaptı.

Polisin önce “kaldırım işgali” ardından ise “izinsiz” olduğu gerekçesiyle engellediği lokma dağıtımı ile ilgili konuşan 10. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi gönüllüleri, söz konusu müdahalenin açık bir ayrımcılık olduğunu söyledi.

“POLİSİN TAVRI DEĞİŞTİ”

Trans+ aktivistler, açıklamasına şöyle devam etti:

“Türkiye’de ölen insanların ardından lokma dağıtmak yaygın bir gelenek. Ancak bugün ilk kez bir lokma aracına ve lokma bekleyen insanlara müdahale edildiğine tanık olduk. Bu yaşananlar, hem absürt hem de kabul edilemez. Polis, lokmacıları ilk gördüğünde ‘Kolay gelsin, abi’ diyerek yaklaştı, ancak lokmanın öldürülen translar için dağıtılacağını öğrenince tutumu değişti. ‘Burada ne oluyor, bugünün anlamı ne?’ gibi sorular sormaya başladı. Bu bir insanlık ayıbı.

“AÇIK BİR AYRIMCILIK GÖSTERGESİ”

Görünüşe göre Türkiye’de LGBTİ+’lar, kaybettikleri sevdiklerini anmak için yas tutma veya lokma dağıtma gibi geleneksel bir eylemde bulunma hakkından fiilen mahrum bırakılıyor. İstanbul’un başka bir meydanında bu etkinlik sürdürülürken bizlerin lokma dağıtmasının engellenmesi, açık bir ayrımcılık göstergesi.

"YAS TUTMA HAKKIMIZ YASAKLANAMAZ"

Hiç kimsenin sevdiklerini anma ve yas tutma hakkı yasaklanamaz. Ancak bu yasaklama çabasının arkasındaki transfobik motivasyonu gayet iyi biliyoruz. Devlet ve kolluk kuvvetleri ‘Siz ölen yakınlarınız için lokma dökemezsiniz’ diyor; ancak kayıplarımız için lokma dökmek bizim de hakkımız. Tıpkı diğer vatandaşların sahip olduğu gibi…

“YAŞADIKLARIMIZ TRANSFOBİNİN SOMUT BİR ÖRNEĞİ”

Bu eylemin, sırf trans+’lar yapıyor diye engellenmesi açık bir hak gaspı; ancak kimse bu hakkımızı elimizden alamaz. Bugün yaşadıklarımız transfobinin somut bir örneği. Hiç kimseye yapılmayan bu müdahalenin translara yapılması başka bir şekilde açıklanamaz. Bu büyük bir akıl tutulması ve ayrımcılık olarak tarihe geçecek. Tam da bu nedenle tüm muhalif kesimlerin LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı uygulamalara karşı birlikte durması gerekiyor.”

LOKMA ŞİŞLİ’DE DAĞITILABİLDİ

Komite gönüllüleri daha sonra Şişli’nin başka bir noktasında öldürülen transların anısına lokma dağıtabildi.

Kaynak: bianet