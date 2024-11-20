310 Günlük Suyu Kalan Kentte Alarm

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankaralıları endişelendirecek bir açıklama yaptı. ASKİ, kentin yaklaşık 310 gün yetecek kadar suyu bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada barajlardaki su miktarı 170 bin 638 metreküp olarak kaydedildi.

Abone sayısının 2 milyon 617 bin 797’ye ulaştığını belirtilirken, ASKİ’nin güncel verilerine göre yakın dönemde yağış olmaması durumunda Ankara’nın yaklaşık 310 gün yetecek kadar suyu bulunuyor.

Ankara'nın barajlarına 2024 yılının ocak ayında 161 milyon 341 bin 45, eylül ayında ise 13 milyon 581 bin 76 metreküp su geldiği kaydedildi.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, “Sınırlı su kaynaklarımızı verimli kullanmak adına suyumuzu tasarruflu tüketelim” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: DHA