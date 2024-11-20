Meteoroloji Saat Verdi! İstanbul'da Yer Gök Delinecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara için flaş bir uyarı yayılmadı. Buna göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara’da kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek. İstanbullular şemsiyelerinizi hazırlayın!

Meteoroloji Saat Verdi! İstanbul'da Yer Gök Delinecek

Kış aylarının kendini yavaş yavaş göstermeye başladığı İstanbul’da bulutlu geçen bir haftanın ardından son hafta rüzgar hakim olmuş, uzmanlar sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Bir uyarı da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. Marmara geneli için yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Saat Verdi! İstanbul'da Yer Gök Delinecek - Resim : 1

Beklenen yerel kuvvetli sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji’nin X hesabından yapılan paylaşımda “Marmara'da Beklenen Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!” uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

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