Madenciler ve Fernas Şirketi Arasında Uzlaşma Sağlandı

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik işçilerinin 53 gündür sürdürdüğü eylem sonucu anlaşmaya varıldı. Fernas şirketi ve madencilerin uzlaştığını duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Fernas madencileri ve Fernas şirketi arasında yapılan görüşmeler neticesinde bu gece itibariyle uzlaşma sağlandı" dedi.

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Madenciler ve Fernas Şirketi Arasında Uzlaşma Sağlandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 53 gündür hak mücadelesi veren maden işçilerinin Fernas şirketi ile uzlaştığını duyurdu. Yavuzyılmaz, “Fernas madencileri ve Fernas şirketi arasında yapılan görüşmeler neticesinde bu gece itibariyle uzlaşma sağlandı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Fernas madencilik işçilerinin şirket ile uzlaştığını bildiridi. Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şu şekilde:

“Hep birlikte başardık! 53 gündür hak mücadelesi veren Fernas madencileri ve Fernas şirketi arasında yapılan görüşmeler neticesinde bu gece itibariyle uzlaşma sağlandı. Başta Bağımsız Maden İş Sendikası olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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Kaynak: ANKA

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AKP Maden Sendika
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