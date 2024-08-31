AKP'li Vekilin Madeninde İnsanlık Dışı Görüntüler! 'Madenciler Ölüme Gönderiliyor'

Bağımsız Maden İş, AKP'li Miletvekiline Ait Fernas Madencilik'teki Kötü Çalışma Koşullarını Yayınladı



📌 'Madenciler Uzun Vadede Kanser, Kısa Vadede Kör Olma Tehlikesi Altında Çalışıyor' — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 31, 2024

Fernas Madencilik'te 7 işçinin sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmasının ardından başlayan eylem devam ediyor.

Bağımsız Maden İş, Manisa Soma'da bulunan maden ocağındaki işçilerin çalışma koşullarını yayımladı. Sendikanın yaptığı açıklamada, "İşçiler sürekli kablo ve ekipmanlarla suya batık şekilde gaz kaçağı, elektrik çarpması tehlikesi olmasına rağmen herhangi bir önlem alınmadan çalışıyor" denildi.

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik'te yedi işçinin sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarılmasının ardından başlayan eylem 6'ncı gününde devam ediyor. Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'nun da olduğu dört kişi gözaltında tutuluyor. Bağımsız Maden İş Soma'daki madenden görüntüler yayımladı.

'MADENCİLER KANSER VE KÖR OLMA TEHLİKESİ ALTINDA ÇALIŞIYOR'

Bağımsız Maden İş, maden ocağından görüntüler paylaştı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarından mahrum bir şekilde işçilerin çalıştığı madendeki görüntüler için sendika tarafından şu ifadeler kullanıldı:

"Gördüğünüz su, işçiler çalışırken kesintisiz şekilde akan yer altı suyu. İşçiler sürekli kablo ve ekipmanlarla suya batık şekilde gaz kaçağı, elektrik çarpması tehlikesi olmasına rağmen herhangi bir önlem alınmadan çalışıyor. Gördüğünüz makine jumbo makinesi, arkada görülen sarı lekeler göze değdiği anda hızlıca kör eden ağır kimyasallar. Çatlakların kapatılabilmesi için hem kesim hem de kimyasal koruyucu işlem yapılıyor. Yönetmeliğe göre kimyasal yapılan alanda kimsenin durmaması gerektiğinden şerit çekili alan vardiya amirleri ve şirket yöneticileri tarafından kaldırılmış durumda. Madenciler kimyasala uygun koruyucu tek ekipman, gözlük, tulum, maske olmadan uzun vadede kanser, kısa vadede kör olma tehlikesi altında çalışıyor."

'YER ALTI SULARININ TOPRAĞA KARIŞMAMASI İÇİN ÖNLEM ALINMIYOR'

Bağımsız Maden İş, ağır kimyasalların karıştığı yer altı suyunun toprağa ve bölgede kullanılan su kaynaklarına karışmaması için önlem alınmadığını açıkladı:

"Ağır kimsayallar karışan yer altı sularının toprağa ve bölge halkının su kaynaklarına karışması için tek bir önlem alınmıyor. Bu suya batık halde çalışan madenciler başta olmak üzere binlerce kişi kanserojen madde karışan sular ile yavaş yavaş zehirlenirken tek bir denetim yapılmıyor. Bırakın çalışırken düzenlemelere uygun şekilde önlem alınmasını işçilerin yemek molalarını kullanabilecekleri bir alan dahi yok. Kimyasal bidonlarının üzerinde, kablolara oturarak yemek yeniliyor. Çalışma alanında yüksek yerlere çıkmaya uygun araç dahi yer almıyor. Makine üzerine çıkılmaması gerekirken üç işçi aynı anda, metrelerce yukarıda elektrik akımına kapılma ve düşme tehlikesi altında hiçbir önlem alınmadan çalışıyor. 'Loder' isimli yükleyici makinede, İSİG düzenlemelerine göre sadece malzeme yüklemesi yapabilir, üzerine çıkmak yasaktır ancak işçiler daha önce düşüp yaralananlar olmasına rağmen sürekli halatsız şekilde çalışmaya zorlanıyor. Patron milletvekili olmasına rağmen İSİG önlemlerini, yönetmelikleri, kanun maddelerini uygulamayarak suç işliyor, madencileri ölüme gönderiyor."

Fernas Maden’de Bağımsız Maden İş Sendikasına üye oldukları gerekçesiyle 7 işçi işten çıkarıldı. İşten atmalara tepki göstermek ve işten atılan arkadaşlarına destek olmak için iş durduran 70 işçi jandarma müdahalesine maruz kalarak gözaltına alındı. Serbest bırakılan işçiler maden önüne dönerek direnişi sürdürdü.

Kaynak: ANKA