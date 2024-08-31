CHP Listelerinden Meclis'e Girmişti! Gelecek Partili Sema Ün 'Atatürk'ten Rahatsız Oldu

2023 Genel Seçimleri'nde CHP listelerinden milletvekili seçilen Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki teğmenlerin, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sözlerine karşı yaptığı paylaşımda, "Bu filmi daha önce izledik, tekrar izlemek isteyenler varsa bize göre mahsuru yok" dedi.

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CHP Listelerinden Meclis'e Girmişti! Gelecek Partili Sema Ün 'Atatürk'ten Rahatsız Oldu

Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, sosyal medyadan, Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin Atatürk'e bağlılıklarını dile getirdiği anları paylaştı ve duygusal bir mesaj yayımladı.

Önsel, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her dem küllerinden yeniden doğuyor. Gözlerim yaşardı' dedi. Söz konusu video çokça yorum ve beğeni aldı.

Önsel'e X üzerinden yanıt veren Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün '2007' vurgusu yaparak, "Biz zaten birinci sezonu çok sevmiştik" dedi.

Ün paylaşımında şunları söyledi:

"Resmen 2007 senesinin bir tekrarını yaşıyoruz. Bu filmi daha önce izledik, tekrar izlemek isteyenler varsa bize göre mahsuru yok. Biz zaten birinci sezonu çok sevmiştik."

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