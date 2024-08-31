Ortaoyuncular’dan Ferhan Şensoy Mesajı: 'Güldürdüm Gidiyorum; Düşünün Geleceğim'

Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden ve Ortaoyuncular adlı tiyatro topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy, vefatının üçüncü yılında anılıyor.

Ortaoyuncular sosyal medya hesabından Ferhan Şensoy'un 'Felek Bir Gün Salakken' oyununda "Bu Akşam Çarşamba" şarkısını söylediği anları paylaştı. Paylaşıma, "'Güldürdüm, Gidiyorum; Düşünün, Geleceğim.' Vefatının 3. yılında Ustamızı saygı ve özlemle anıyoruz" notunu düştü.

'HER GÜN ÇOK SEVİYORUM'

Usta oyuncunun kızı Derya Şensoy da sosyal medya hesabından babasıyla olan küçüklük fotoğrafını paylaşarak, "Gönlümüz bir balıktır, duygular yosun tutuyor baba. Seni çok özledim, her gün çok seviyorum" yazdı.

Sağlık sorunları nedeniyle 2021 yılının Haziran ayında anjiyo işlemi yapılan Şensoy, Temmuz ayında bir iç kanama geçirmişti. Sanatçı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 31 Ağustos 2021 tarihinde aramızdan ayrılmıştı.