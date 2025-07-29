Galatasaray'da Okan Buruk Kaleci Meselesine El Attı! Görüntülü Görüşmesi Yetti
Galatasaray'da Muslera'nın ayrılmasının ardından kaleci arayışları sürerken, Okan Buruk konuya bizzat el attı. İşte detaylar...
Kaynak: Sabah
Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, şimdi de Fernando Muslera’nın yerini doldurmak için kollarını sıvadı. Sarı-kırmızılı ekibin uzun süredir gündeminde olan isimle de anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.
Transfer sezonunda Manchester City’nin kalecisi Ederson’un ismi sık sık gündeme gelirken, Sabah’ta yer alan habere göre, teknik direktör Okan Buruk’un oyuncuyla görüntülü görüşerek işi bitirdiği iddia edildi.
Buruk ile görüntülü görüşme yapan Brezilyalı file bekçisinin kafasındaki soru işaretlerinin ortadan kalktığı öne sürüldü.
Galatasaray’ın Manchester City ile pazarlık aşamasında olduğu kaydedildi.