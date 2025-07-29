Galatasaray'da Okan Buruk Kaleci Meselesine El Attı! Görüntülü Görüşmesi Yetti

Galatasaray'da Muslera'nın ayrılmasının ardından kaleci arayışları sürerken, Okan Buruk konuya bizzat el attı. İşte detaylar...

Kaynak: Sabah

Galatasaray Okan Buruk
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Galatasaray'da Okan Buruk Kaleci Meselesine El Attı! Görüntülü Görüşmesi Yetti - Resim: 1

Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, şimdi de Fernando Muslera’nın yerini doldurmak için kollarını sıvadı. Sarı-kırmızılı ekibin uzun süredir gündeminde olan isimle de anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.

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Galatasaray'da Okan Buruk Kaleci Meselesine El Attı! Görüntülü Görüşmesi Yetti - Resim: 2

Transfer sezonunda Manchester City’nin kalecisi Ederson’un ismi sık sık gündeme gelirken, Sabah’ta yer alan habere göre, teknik direktör Okan Buruk’un oyuncuyla görüntülü görüşerek işi bitirdiği iddia edildi.

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Galatasaray'da Okan Buruk Kaleci Meselesine El Attı! Görüntülü Görüşmesi Yetti - Resim: 3

Buruk ile görüntülü görüşme yapan Brezilyalı file bekçisinin kafasındaki soru işaretlerinin ortadan kalktığı öne sürüldü.

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Galatasaray'da Okan Buruk Kaleci Meselesine El Attı! Görüntülü Görüşmesi Yetti - Resim: 4

Galatasaray’ın Manchester City ile pazarlık aşamasında olduğu kaydedildi.

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