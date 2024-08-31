Bodrum'da Vahşet! Bir Köpek Daha Silahlı Saldırıya Uğradı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası’nda bu sabah saatlerinde silah sesi duyan mahalle sakinleri sokağa çıktı. Yerde kanlar içerisinde yatan bir köpeği görenler polise haber verdi.

'BU HAFTA İÇİNDE YAPILAN İKİNCİ SİLAHLI SALDIRI'

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; veterinere götürülen köpeğin sağ arka ayağının kesileceğini öğrenen hayvanseverler “Bu hafta içinde sokak köpeklerine yapılan bu ikinci silahlı saldırı. Sokakta baktığımız bir köpekti, kimseye zararı yoktu. Bunu yapan veya yapanların bulunması için suç duyurusunda bulunduk, inşallah en kısa zamanda bulunur” dedi.

Bodrumlu hayvanseverler sosyal medya platformlarından da ilçede ateşli silahlarla sokak köpeklerine yapılan saldırıları protesto etti. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara Polatlı'da, yavru köpeği dirgenle öldüren bir kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) avukatı Senem Demirel Acar, yavru köpeği öldüren M.S.A.'nın, '5199 sayılı Kanun madde 28/A kapsamında sahipli veya sahipsiz hayvanı öldürme, işkence ve kötü muamele suçu'ndan cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.