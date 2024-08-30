Madenci Ailesinden Maden Sahibi AKP'li Vekile Tepki: 'Benim Yüreğim Kadar Cesareti Yok Onun'

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Maden’de 7 işçinin sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarılmasının ardından, işçilerin sendikal hakları için maden önünde yapacakları basın açıklaması jandarma tarafından engellendi. Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Bir madenci yakını, "İşlerinden çıkarılıyorlar, hakları verilmiyor, yeter gayrı. Nerede sizin milletvekiliniz? Benim yüreğim kadar cesareti yok onun" dedi.

Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Maden’de çalışan yedi işçi Bağımsız Maden-İş sendikasına üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Maden işçileri sendikal hakları, işçi sağlığı ve güvenliği için Fernas Maden önünde toplanarak basın açıklaması yapmak istedi. Jandarma, maden şirketine çıkan tüm yolları kapatarak maden işçileri ve ailelerinin yapmayı planladığı basın açıklamasını engelledi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, işten çıkarılan iki Fernas maden işçisi ve madencilerden birinin eşi jandarma tarafından gözaltına alındı.

MADENCİ YAKININDAN AKP’Lİ VEKİLE: 'BENİM YÜREĞİM KADAR CESARETİ YOK ONUN'

Madenci yakınlarından bir kadın, ''Yeter gayrı yeter. Neresi milletvekiliymiş gelse ya buraya. Hiç mi utanma yok? Bu kadar rezillik olmaz. Siz bizim çocuklarımızsınız. Bize karşı sizi yolluyor'' dedi. Jandarma bir kadının, ''Sakin ol, tansiyonunuz çıkar'' diye uyarması üzerine madenci yakını “Düşerse düşsün. Çocuklarımın yoluna öleyim daha iyi. İşlerinden çıkarılıyorlar, iş akitleri feshediliyor. Hakları verilmiyor, yeter gayrı. Nerede sizin milletvekiliniz? Benim yüreğim kadar cesareti yok onun” diye tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Maden’de çalışan yedi işçi Bağımsız Maden-İş sendikasına üye olduğu gerekçesiyle 6 gün önce işten atıldı. İşten atılmalara tepki göstermek amacıyla 70 Fernas Maden işçisi iş bıraktı ve jandarma tarafından gözaltına alındı. Maden işçileri serbest bırakılmalarının ardından günlerdir hakları için mücadele etmeye devam ediyor.

Basın Açıklaması Yapmak İsteyen Madencilere Müdahale! 5 Kişi Gözaltına Alındı



📌 Madenci Ailesinden Maden Sahibi AKP'li Vekile Tepki:



🗣️ 'Benim Yüreğim Kadar Cesaretin Yok' — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 30, 2024

Kaynak: ANKA