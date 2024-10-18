Fernas İşçileri Soma’ya Döndü: İşverenle Masaya Oturacaklar

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te sendikaya üye oldukları ve haklarını talep ettikleri için işten atılan ve 53 gündür eylem yapan madenciler, memleketlerine döndü. Müzakere yolunun açılması üzerine açlık grevine ara veren madenciler Ankara’dan Soma’ya dönüşlerinde aileleri tarafından sevinçle karşılandı.

Fernas İşçileri Soma’ya Döndü: İşverenle Masaya Oturacaklar

Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te sendikaya üye oldukları ve haklarını talep ettikleri için işten atılan ve 53 gündür eylem yapan madenciler, müzakere yolunun açılması üzerine açlık grevine ara vererek Ankara’dan Soma’ya döndü.

Fernas İşçileri Soma’ya Döndü: İşverenle Masaya Oturacaklar - Resim : 1Madenciler, Soma'da CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy ve aileleri ile yakınları tarafında karşılandı.

Fernas İşçileri Soma’ya Döndü: İşverenle Masaya Oturacaklar - Resim : 2

Soma Millet Bahçesi'nde maden emekçileriyle birlikte açıklamlarda bulunan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, 53 gündür eylem yaptıklarını belirterek "53 gün boyunca eylemimiz devam etti. Yarın heyetimizden 5 arkadaşımızı göndereceğiz. Tabii ki bu eylem yarına kadar şu anda donduruldu. Ama yarından sonra sonuç alamazsak daha bu eylemin beşinci raundunu bitirdik. Daha altıncı, yedinci raunt var. Biz yarına kadar çok da sevinmeyelim, yarın göreceğiz. Arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Mutluluğu ondan sonra paylaşacağız. Tabii ki burada 53 gün boyunca buradan Ankara'ya gidene kadar bize destek veren belediyelere, vekillere, Manisa CHP Milletvekillerine, Genel Başkanımız Özgür Özel'e sonsuz teşekkür ederim. 2014'te beri beri madencinin sesi oldu. Gerçekten yüreği oldu, gözü oldu. Ben buradan ayrıca özellikle çok teşekkür ederim" dedi.

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Kaynak: ANKA

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