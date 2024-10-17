Fernas İşçileri Soma'ya Dönüyor; Müzakerelere Başlayacaklar

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Manisa Soma'daki Fernas Madencilik'te sendikaya üye oldukları ve haklarını talep ettikleri gerekçesiyle işten atılan ve 52 gündür direnen madenciler, 'müzakere yolunun açıldığını' duyurarak Ankara'da başlattıkları açlık grevlerine üçüncü gününde ara verdi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER DEVREYE GİRDİ; MÜZAKERELERİN YOLU AÇILDI

TBMM Başkanvekili DEM Partili Sırrı Süreyya Önder’in devreye girerek Fernas Madencilik patronu Ferhat Nasıroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından işçiler ile işveren tarafları arasında müzakere yolunun açılmasıyla işçiler Soma’ya geri dönme kararı aldı.

Ankara'dan hareket etmeden önce işçiler bir kez daha Kurtuluş Parkı'nda açıklama yaptı.

GÖRÜŞMELERE 5 KİŞİLİK İŞÇİ HEYETİ KATILACAK

Nasıroğlu ile yapılacak görüşmelere 5 kişilik işçi heyetinin katılması planlanıyor. Bu 5 işçiden 2’sinin sendikalı oldukları için atılan işçilerden, 1’inin direniş sırasında atılan işçilerden diğer 2’sinin ise halihazırda şirkette çalışan işçilerden oluşması bekleniyor.

FERNAS İŞÇİLERİNİN TALEPLERİ

Sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin talepleri ise şunlardı:

- Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılan işçilerin geri alınması ve sendikal faaliyetlere izin verilmesi;

- İş yerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması;

- Ücretlerin iyileştirilerek Soma maden bölgesindeki diğer madenlerle aynı seviyeye çekilmesi

Kaynak: Gerçek Gündem