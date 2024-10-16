Açlık Grevindeki Fernas İşçisi Fenalaştı: Apar Topar Hastaneye Kaldırdılar

Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan Fernas işçilerinin direnişi sürüyor. Açlık grevinin üçüncü gününde bir Fernas işçisi fenalaşarak hastanelik oldu.

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Manisa’nın Soma ilçesinde Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na üye olmalarının ardından işten çıkarılan Fernas Madencilik işçilerinin direnişi 52. gününde sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yapmak istedikleri yürüyüşün emniyet tarafından engellenmesinin ardından 14 Ekim'de açlık grevine başlayan işçiler gece yarısı gözaltına alınmışlardı.

Açlık Grevindeki Fernas İşçisi Fenalaştı: Apar Topar Hastaneye Kaldırdılar - Resim : 1
Serbest bırakılmalarının ardından yeniden Kurtuluş Parkı’na geçerek direnişlerine devam etmek isteyen işçilerin parka girişi Valilik kararıyla engellendi.

BİR İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ablukası altına alınan işçilerden biri fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Açlık Grevindeki Fernas İşçisi Fenalaştı: Apar Topar Hastaneye Kaldırdılar - Resim : 2

Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın X hesabından yapılan paylaşımda, işçilerin başına bir şey gelmesi durumunda sorumluların Ankara Valisi Vasip Şahin ve Fernas'ın patronu AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu olduğu ifade edildi.

"SÖYLENECEK HER ŞEYİ SÖYLEDİK SIRA SİZDE"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Madencinin başına bir şey gelirse sorumlusu validir, Ferhat Nasıroğlu'dur! Açlık grevimizin 3. gününde Kurtuluş Parkı'na girişimiz valinin emriyle engelleniyor. Bir arkadaşımız ablukada fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Biz söylenecek her şeyi söyledik, sıra sizde!"

Serbest Bırakılan Fernas İşçileri Yeniden Kurtuluş Parkı'ndaSerbest Bırakılan Fernas İşçileri Yeniden Kurtuluş Parkı'ndaGüncel

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Kaynak: Gerçek Gündem

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