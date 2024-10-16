Açlık Grevindeki Fernas İşçisi Fenalaştı: Apar Topar Hastaneye Kaldırdılar

Manisa’nın Soma ilçesinde Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na üye olmalarının ardından işten çıkarılan Fernas Madencilik işçilerinin direnişi 52. gününde sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yapmak istedikleri yürüyüşün emniyet tarafından engellenmesinin ardından 14 Ekim'de açlık grevine başlayan işçiler gece yarısı gözaltına alınmışlardı.



Serbest bırakılmalarının ardından yeniden Kurtuluş Parkı’na geçerek direnişlerine devam etmek isteyen işçilerin parka girişi Valilik kararıyla engellendi.

BİR İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ablukası altına alınan işçilerden biri fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın X hesabından yapılan paylaşımda, işçilerin başına bir şey gelmesi durumunda sorumluların Ankara Valisi Vasip Şahin ve Fernas'ın patronu AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu olduğu ifade edildi.

"SÖYLENECEK HER ŞEYİ SÖYLEDİK SIRA SİZDE"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Madencinin başına bir şey gelirse sorumlusu validir, Ferhat Nasıroğlu'dur! Açlık grevimizin 3. gününde Kurtuluş Parkı'na girişimiz valinin emriyle engelleniyor. Bir arkadaşımız ablukada fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Biz söylenecek her şeyi söyledik, sıra sizde!"

3 gündür açlık grevindeyiz, bir arkadaşımız fenalaştı!



Kurtuluş Parkı'na girişimiz engelleniyor, polis ablukası içinde bir arkadaşımız fenalaştı. Çözüm için çalmadığımız kapı kalmadı, hepsi suratımıza çarpıldı.



Direnişimize devam edeceğiz, madenciye ses ol!#MadenciyeSes pic.twitter.com/XsNkKHgizF — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) October 16, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem