Fernas İşçilerine Polis Müdahalesi: 37 Gözaltı

AKP’li Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik işçileri direnişlerini Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda eylemlerini sürdürüyor. Açlık grevi başlayan işçilere polis müdahale etti. 32 Fernas işçisi, 4 Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticisi ve 1 Umut-Sen üyesi olmak üzere toplam 37 kişi gözaltına alındı.

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Fernas İşçilerine Polis Müdahalesi: 37 Gözaltı

Manisa'nın Soma ilçesinde AKP’li Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait Fernas Madencilik'te çalışırken Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılan madencilerin Kurtuluş Parkı'nda başlattıkları oturma eyleminin 52., açık gervinin 2. gününde polis müdahalede bulundu.

Parktaki 32 Fernas işçisi, 4 Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticisi ve 1 Umut-Sen üyesi olmak üzere toplam 37 kişi “Kamu güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan gözaltına alındı. İşçilerin parkta kaldıkları alan polisler tarafında bariyerlerle kapatıldı.

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Kaynak: ANKA

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