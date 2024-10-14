Fernas İşçileri Açlık Grevine Başladı

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait Fernas Madencilik çalışını işçiler Bağımsız Maden İş sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işlerinden atıldı.

İşçiler Soma'da başlattıkları direniş Ankara'ya taşıma kararı alarak başkente yürüyüşe geçen işçiler Ankara girişinde engellendi. Milletvekillerinin devreye girmesiyle kente giriş yapabildi. TBMM'de hem muhalefet hem de iktidar cephesinden vekillerle görüşen işçilerin talepleri karşılanmadı.

AÇLIK GREVİNE BAŞLADILAR

Direnişlerini Kurtuluş Parkı'na taşıyan işçiler bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek istedi ancak polis barikatına takıldı. Çıkan arbedede bir işçi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Oturma eylemi başlatan işçiler direnişlerini yeni bir noktaya taşıma kararı aldı. Bugün itibariyle açlık grevine başladıklarını duyuran işçiler; hiç kimseyle de konuşmayacaklarını duyurdu.

İşçiler şu açıklamayı yaptı: "Biz bugün Fernas'ta yüksek ölüm riski olduğuna dair hazırladığımız raporu Enerji Bakanlığı'na sunmak ve denetleme yapmalarını talep etmek amacıyla yürümek istedik ancak önümüz kesildi. Şu an itibariyle bir çözüm gelene kadar, sonuç elde edene kadar yemek yememe kararı aldık. Açlık grevindeyiz. Basına, milletvekillerine, kamuoyuna derdimizi tane tane anlatmaya çalıştık ama hiçbir sonuç elde edemedik. Meclis'te grubu bulunan bütün partilerle görüşmeler yaptık ve bakanlıklar düzeyinde daire başkanlarıyla görüştük. Kimse bize yanlış bir şey yaptığımızı söyleyemedi ama çözüm de getiremedi. Şu saat itibariyle siyasilerle, basınla, yetkilerle iletişimi bırakıyoruz ve çözüm geliştirilene kadar geri adım atmayacağız. Tek bir lokma yemeyeceğiz, tek bir kelime konuşmayacağız. Bu meselenin Türkiye'nin en önemli meselelerden biri olarak ele alınmasını talep ediyoruz."







Kaynak: Gerçek Gündem