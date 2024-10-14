İstanbul'un Ortasında Polise Silah Çekti: Kesinleşmiş 4 Cezası Var!

Polise silahlı ve bıçaklı saldırılar üst üste gelirken, Şeyda Yılmaz’ın şehit edildiği İstanbul’da bir saldırı girişimi olayının daha yaşandığı ortaya çıktı.

Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: Pendik’te görev yapan polis ekipleri, 7 Eylül 2024’te öğle saatlerinde bir kişinin tedirgin hareketlerinden şüphelendi.

SİLAHINA DAVRANDI

Ekipler, kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, kelepçe takılacağı sırada çantasından tabanca çıkarıp, silahı doldurmaya çalıştı. Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşların zamanında müdahalesiyle şahsa silahını kullanma imkânı verilmedi. Sivil bir vatandaş, silahı saldırgandan alarak polis ekiplerine teslim etti.

"AMACIM POLİSİ VURMAK DEĞİLDİ"

Gözaltına alınan Mansur Çimen (19) emniyette verdiği ifadede, “Cezaevi firari olduğum için tedirgin olup kaçmaya çalıştım. Çevredeki vatandaşlar bana engel oldu, kafamı ezdi. Ben de sinirlenerek çantamda bulunan ruhsatsız tabancayla bu şahsı vurmak istedim. Polise zarar vermedim. Amacım polisi vurmak değildi” sözleriyle kendini savundu.

4 AYRI SUÇ KAYDI

Adliyeye sevk edilen Mansur Çimen’in 4 farklı çocuk mahkemesi tarafından verilen kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“SİLAHI YOK ETMEK AMACIYLA FIRLATMAYA ÇALIŞTIM”

Başsavcılık Mansur Çimen hakkında “Görevi yaptırmamak için silahla direnme” ve “Ruhsatsız silah taşıma” suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Anadolu 70. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mansur Çimen cezaevinden getirildi. Duruşmada müşteki sıfatıyla bulunan 3 polis memuru da yer aldı. Çimen savunmasında, “Ben silahı yok etmek amacıyla fırlatmaya çalıştım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis memuru S.T., “Sanığın cezaevinden izinli ayrılıp dönmeyerek firar ettiğine ilişkin bize bilgi verilmişti. Ben de diğer polis arkadaşlara aranan şahsın göründüğünü anons edip yanlarına gittim. Kendimi tanıttım ve ‘Karakolda ifaden var gidelim’ dedim. Bu esnada sanık direnmeye başladı. Daha sonra ben sanığı kontrol altına almaya çalışırken sol elinde silahı gördüm. Hemen silahı almaya çalışırken sağ eliyle silahı doldur boşalt yapmaya çalıştı. Silahın ağzına mermi vermeye çalışırken silahın namlusunda mermi olmadığını anladım. Hemen sağ elle tuttum, oradaki vatandaşlar da yardım ettiler. Sanığı kontrol altına aldık” ifadelerini kullandı. 3 polis memuru da sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti.

TUTUKLU YARGILANACAK

Anadolu 70. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, mevcut delil durumunu dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Kaynak: Habertürk