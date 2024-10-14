İşte Soruşturmada Son Durum: Narin'in Öldürüldüğü Anda Evde Olan Kişilerin Kimliği Belli Oldu

Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin'in soruşturmasında sona gelinirken, cinayet anında evde kimlerin olduğu ortaya çıktı. Evde 4 kişinin olduğu bildirildi.

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İşte Soruşturmada Son Durum: Narin'in Öldürüldüğü Anda Evde Olan Kişilerin Kimliği Belli Oldu

Diyarbakır’ın kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kayıp olarak aranmasının ardından 19 günde cansız halde dere yatağına saklanılmış halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada sona gelindi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada iddianame aşamasına gelindiğini bildirdi.

İşte Soruşturmada Son Durum: Narin'in Öldürüldüğü Anda Evde Olan Kişilerin Kimliği Belli Oldu - Resim : 1

Öte yandan Narin’in öldürüldüğü anda evde olan kişilerin kimliklerinin belli olduğu öne sürüldü. Olay gününe ait HTS kayıtlarının büyük oranda çözüldüğü bildirilirken, o sırada evde amca, anne, ağabey ve Nevzat Bahtiyar’ın olduğu belirtildi. Bu dört kişinin ise iş birliği içinde cinayet işlemekle suçlanacağı öğrenildi.

İşte Soruşturmada Son Durum: Narin'in Öldürüldüğü Anda Evde Olan Kişilerin Kimliği Belli Oldu - Resim : 2

BAKAN TUNÇ NE DEMİŞTİ?

Bakan Tunç, da konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetmişti:

“Daraltılmış baz çakışmasıyla önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlık süreci başladı. Kimin hangi dakikada nerede, hangi evlerde kimlerin kimlerle birlikte olduğu belirlenmiş durumda. Oda oda, kimin hangi dakikada nerede olduğu belirlendi İddianame ortaya çıktığında Narin'in katillerinin kim olduğunu görecekler.”

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Kaynak: CNN Türk

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