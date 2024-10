Fernas İşçilerinden Geri Adım Yok: 'Ya Burada 40 Kişi Öleceğiz Ya da Hakkımızı Alacağız'

AKP’li Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas madencilikte çalışan madenciler, hak mücadelelerine devam ederken, eylemlerini açık grevine çevirdi.

Eylemlerine ilişkin bir açıklamada bulunan bir işçi, “Bizi anlayan ya da dinleyen olmadı. Siyasi partiler çok geldi ama çözüm olmadı. Biz de dünden itibaren açlık grevine başladık. Bütün Türkiye’deki işçilere sesleniyorum. Bize destek olun. Ya biz burada 40 kişi öleceğiz ya bu hakkımızı alacağız. Bu da size ders olacak dostlarım. Bu saatten sonra bir daha konuşma yapmayacağız.” İfadelerini kullandı.

EYLEMLERİ SIK SIK ENGELLENDİ

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılan ve protesto için Soma'dan Ankara'ya gelen Fernas işçilerinin yapmak istedikleri yürüyüş emniyet güçleri tarafından sık sık engellenmişti.

Madencilerin açlık grevine başladığı duyurusu Bağımsız Maden İş’in sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada, "Şu an itibariyle çözüm olana kadar buradan ayrılmıyoruz, yemek yemiyoruz, kimseyle görüşmüyoruz. Elimizden gelen her yolla derdimizi anlattık, görüşebildiğimiz herkesle görüştük, aşabildiğimiz her engeli aştık. Artık sadece çözüm bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.