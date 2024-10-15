Kazada Ölen Sahibi İçin Öyle Bir Şey Yaptı ki…Herkesi Duygulandırdı

İstanbul'daki özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Devrim Kaynar, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Kaynar, 12 Ekim tarihinde memleketi Ordu'nun İkizce ilçesindeki Şentepe Mahallesi'nde defnedilirken 3 yıl boyunca sahibi olduğu 'Teo' isimli köpeği, mezarının başından bir an bile ayrılmadı. Cenaze sırasında 'Teo'nun sahibinin mezarının yanına gelip yattığı anlar, herkesi derinden etkiledi.

‘HALA MEZARININ BULUNDUĞU BÖLGEDE DOLAŞIYOR’

Devrim Kaynar'ın akrabası ve Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan, "Devrim Hoca, dayımın kızı. İstanbul'da özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapıyordu. Tatil ve izin dönemlerinde köyüne gelir, çok sevdiği Teo ile vakit geçirirdi. Köpeği Teo, mezarın başucuna gelip yatıp gözyaşı döktü. Cenaze tabuttan indirilip mezara girene kadar ve hatta sonrasında bile Teo, bir an olsun buradan ayrılmadı. Bu anları görünce hepimiz çok duygulandık. Hala mezarının bulunduğu bölgede dolaşıyor" dedi.

Kaynak: DHA