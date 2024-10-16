Serbest Bırakılan Fernas İşçileri Yeniden Kurtuluş Parkı'nda

Açlık grevine başlayan Fernas işçileri gece yarısı gözaltı alınmıştı. Gözaltından çıkan Fernas işçileri bugün saat 13.00’te tekrar Kurtuluş Parkı’nda olacaklarını duyurdu.

Serbest Bırakılan Fernas İşçileri Yeniden Kurtuluş Parkı'nda

Manisa’nın Soma ilçesindeki Fernas Madencilik şirketinde çalışan; sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan maden işçilerinin eylemleri devam ediyor.

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait şirketin maden ocağında çalışan işçiler; Bağımsız Maden İş sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler direnişlerini Ankara’ya taşıyarak TBMM’ye yürümüş; TBMM’de iktidar ve muhalefet partilerinden milletvekilleriyle görüşmüştü.

Talepleri karşılanmayan işçiler eylemlerine Kurtuluş Parkı’nda sürdürürken; herhangi bir çözüm sağlanamadığı için açlık grevine başlamıştı.

GECE YARISI GÖZALTINA ALINDILAR

Gece yarısı gözaltına alınan işçiler serbest bırakılırken, eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

Serbest Bırakılan Fernas İşçileri Yeniden Kurtuluş Parkı'nda - Resim : 1

İşçiler bugün saat 13.00 itibariyle bir kez daha Kurtuluş Parkı’nda olacaklarını ve direnişlerini sürdüreceklerini duyurdu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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