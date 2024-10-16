Serbest Bırakılan Fernas İşçileri Yeniden Kurtuluş Parkı'nda

Manisa’nın Soma ilçesindeki Fernas Madencilik şirketinde çalışan; sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan maden işçilerinin eylemleri devam ediyor.

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait şirketin maden ocağında çalışan işçiler; Bağımsız Maden İş sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler direnişlerini Ankara’ya taşıyarak TBMM’ye yürümüş; TBMM’de iktidar ve muhalefet partilerinden milletvekilleriyle görüşmüştü.

Talepleri karşılanmayan işçiler eylemlerine Kurtuluş Parkı’nda sürdürürken; herhangi bir çözüm sağlanamadığı için açlık grevine başlamıştı.

GECE YARISI GÖZALTINA ALINDILAR

Gece yarısı gözaltına alınan işçiler serbest bırakılırken, eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

İşçiler bugün saat 13.00 itibariyle bir kez daha Kurtuluş Parkı’nda olacaklarını ve direnişlerini sürdüreceklerini duyurdu.

Biz madenciler olarak bugün saat 13:00’te Kurtuluş Parkı’nda olacağız.



Direnişimizin 52, açlık grevimizin 3. gününde tekrar söylüyoruz: Ölmek var, dönmek yok!#MadenciyeSes — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) October 16, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem