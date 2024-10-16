Kış Çok Fena Geliyor: Orhan Şen Tek Tek Saydı! Bu İller Beyaza Bürünecek

Tüm yurtta hava sıcaklıklarında bir düşüş görüleceği bildirilirken, Prof. Dr. Orhan Şen dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınaya varan rüzgarların görüleceğini söyleyen Şen, Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinin bazılarında kar yağışı görülebileceğini belirtti.

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Kış Çok Fena Geliyor: Orhan Şen Tek Tek Saydı! Bu İller Beyaza Bürünecek

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların artık yurdu terk etmesi beklenirken, meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarında büyük düşüş yaşanacağını açıkladı.

Kış Çok Fena Geliyor: Orhan Şen Tek Tek Saydı! Bu İller Beyaza Bürünecek - Resim : 1

İstanbul'da bugün yağış olsa da çok kuvvetli olmadığını belirten Şen, özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de sert rüzgarların eseceğini belirtti. Şen konuya ilişkin açıklamasında, "Kış kendisini göstermeye başlıyor yarından itibaren. İstanbul’da bugün biraz yağmur var ama çok kuvvetli değil. Karadeniz ve Doğu Anadolu’da da yağmur var biraz kuvvetli gözüküyor. Bunun yanında sıcaklıklar kuzey ve batı bölgelerimizde 4-5 derece düşüş sağlayacak. Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli denilebilecek rüzgarlar var. Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınaya da dönecek rüzgarlar var" ifadelerini kullandı.

Kış Çok Fena Geliyor: Orhan Şen Tek Tek Saydı! Bu İller Beyaza Bürünecek - Resim : 2

KAR GELİYOR!

Şen, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda kar yağışının da Karadeniz ve Doğu Anadolu'da görülmeye başlanacağını bildirdi. Şen, açıklamasının ilgili bölümünde şunları söyledi:

"Anadolu’da ise sıcaklıklar yarından itibaren yarından itibaren 7-8 hatta bazı yerlerde 10 dereceye kadar düşecek. Bu sıcaklık düşüşleri Cuma günü Doğu Anadolu’da Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışlarına neden olacak. Nereler buralar, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Kars, Ardahan civarlarında kar yağışı görmek mümkün olacak."

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