Ahmet Ercan Bir Gün Önce Uyarmıştı: Malatya Depremi Öncesi Çarpıcı Yorum

Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden hissedilen depremin merkez üssü ise Kale ilçesi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Şu ana kadar bizlere uluşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor. Herkese geçmiş olsun" dedi.

O PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Elazığ'da dün de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00.05'te gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Ercan, 2023 depremini hatırlatarak 4.4'lük depremin artçı olduğunu belirtti. Ercan, "Daha büyük bir deprem olursa şaşırırım" diyerek ifadelerine "Sağlam yerde sağlam yapı tek çözüm" uyarısını ekledi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın paylaşımı şöyle:

"Elazığ- Sivrice- Kavakköy’de 2024.10.15 00:05 de 6 kilometre odakta M4.4 büyüklüğünde olan küçük deprem 2023 depreminin olağan bir artçısıdır. Daha büyük bir deprem olursa şaşırırım. Sağlam yerde sağlam yapı tek çözüm."

Kaynak: Gerçek Gündem