Yürekler 5.9'la Ağza Geldi: Uzman İsimden Malatya Depremi İçin Korkutan Açıklama

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirirken, birçok kentten de hissedildi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Malatya’daki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, hasar verebilecek bir sarsıntı olduğunu kaydetti. Kale ilçesindeki depremin 2023 6 Şubat’ta meydana gelen sarsıntıların devamı olmadığının altını çizen Ersoy, "Bu deprem müstakil, başlı başına bir deprem. DAF ile Malatya fayı arasında Kale bölgesine yakın bir yerde meydana geldi” dedi.

'20 SANİYEYE YAKIN...'

Ersoy konuya ilişkin açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Bu bölgede artçıların dışında çok sayıda deprem oldu, kavşak noktasında olduğu için.

Bu büyüklükte bir deprem hasarlı binalara ve köy evlerine zarar verebilir. Süre olarak da 20 saniyeye yakın bir süre hissedildi.

Bu depremin artçıları olacaktır, büyüklüğü 5'e kadar çıkabilir. Dikkatli olmakta yarar var, bir süre dışarıda kalmakta yarar var."

Kaynak: CNN Türk