AFAD ve Kandilli Rasathanesi Duyurdu... Malatya'da Şiddetli Deprem! Çevre İllerden Hissedildi

AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.07 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak duyurdu.

DEPREM 6 ŞUBAT İLE AYNI FAY HATTINDA

Paniğe kapılan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Depremin hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için saha taraması başlatıldı.

Deprem, 6 Şubat'taki tarihi 7.7 ve 7.6 depremleriyle aynı fay hattında, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşti.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaptığı ilk açıklamada "Kriz merkezindeyim. Panik var ama herhangi bir olumsuz haber gelmedi. Şu anda araştırıyoruz. Can ve mal kaybına ilişkin bir ihbar gelmedi" dedi.

BAKAN YERLİKAYA: EKİPLER SAHA TARAMALARINA BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Malatya'daki deprem Şanlıurfa'dan da hissedildi. Öğrenciler okul bahçesine çıktı

MALATYA VE ELAZIĞ'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, saha çalışması yapıldığını ve okulların tahliye edildiğini duyurdu. Seddar, tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Elazığ'da da eğitime bir gün ara verildi.

VALİLİKLERDEN ART ARDA AÇIKLAMA

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "İlimizde şu an herhangi bir problem yok" dedi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da kent genelinde şu an için olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Adıyaman Valiliği ise şu açıklamayı yaptı:

"Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş olup ilimiz ve ilçelerimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiş, ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Başta AFAD olmak üzere yetkili kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha çalışmaları ve taramalar devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kuruluşlarımızın tüm ekipleri, saha taramalarına gecikmeksizin başladı. An itibarıyla bizlere ulaşan olumsuz bir durum gerçekleşmedi. Gelişmeler yakından takip edilmekte. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI: ŞU ANA KADAR CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Sağlık Bakanlığı'ndan deprem sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen ve çevre iller tarafından da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmemiştir. UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

DEPREMDEN HANGİ İLLER ETKİLENDİ?

Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu'nun (USGS) yayınladığı sarsıntı haritasına göre, deprem Türkiye'de Malatya'nın yanı sıra Erzincan, Sivas, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Mardin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ ve Batman'da hissedildi. Haritaya göre depremin Türkiye sınırları dışına taştığı, Suriye'nin kuzeyindeki geniş bir hatta hissedildiği görülüyor.

ELAZIĞ'DA PANİKLE CAMDAN ATLAYANLAR TEDAVİ ALTINDA

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 20 civarında kişinin deprem sırasında panik halinde camdan atladığını açıkladı. Şerifoğulları, "Hastanelerde tedavi görüyorlar. Yıkım noktasında herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil" dedi.

YERLİKAYA AÇIKLADI: 3 BİNADA KISMİ ÇÖKME MEYDANA GELDİ

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı son açıklamada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 374 ihbar geldiğini; Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldiğini açıkladı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerimizde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341’i bilgi ; 33’ü de yardım amaçlı çağrıdır. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFAD: 4 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

AFAD, Elazığ'da kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişinin sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

BAKAN KURUM: EKİPLER SAHADA TEYAKKUZ HALİNDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Gelen ihbarlar değerlendirilmekte, ekiplerimiz depremden etkilenen tüm illerimizde sahada teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

MALATYA'DA ARTÇI!

Kandilli Rasathanesi, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Kozluk merkezli 3.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Deprem saat 11.08'de gerçekleşti.

3 BİN YILDIR KIRILMAYAN FAY!

Malatya fayı son olarak 2024 yılı başlarında ayrıntılı incelendi. Malatya Fayı'nda yürüttükleri çalışmalara değinen Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, fayın büyüklüğüne dikkat çekerek, "Malatya Fayı önemli faylardan. İkinci büyük depremin hemen dibinde olan fay. Kırılması halinde Malatya'yı ciddi anlamda etkileyecek bir fay. 200 kilometre uzunluğunda ve 3 fay parçasından oluşuyor." açıklamasını yapmıştı. Sözbilir, "Malatya Fayı'nı oluşturan bu 3 segmentin her biri kendi başlarına kırılmaları halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, Malatya Fayı'nın 3 bin yıldır kırılmadığını gösteriyor" demişti.

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