Belediye Başkanı Depreme Basın Toplantısında Yakalandı
Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Şanlıurfa'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, depreme basın toplantısında yakalandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
AFAD verilerine göre Malatya'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, çevre illerden de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki şiddetli depreme basın toplantısında yakalandı.
Gülpınar'ın konuşma yaptığı sırada yaşanan deprem, paniğe neden oldu. Bazı basın mensupları ile görevliler ailelerini ararken bazıları ise cep telefonlarına sarılıp deprem anını çekmeye çalıştı.
Kaynak: İHA
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