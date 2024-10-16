Belediye Başkanı Depreme Basın Toplantısında Yakalandı

AFAD verilerine göre Malatya'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, çevre illerden de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki şiddetli depreme basın toplantısında yakalandı.

Gülpınar'ın konuşma yaptığı sırada yaşanan deprem, paniğe neden oldu. Bazı basın mensupları ile görevliler ailelerini ararken bazıları ise cep telefonlarına sarılıp deprem anını çekmeye çalıştı.

Kaynak: İHA