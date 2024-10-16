Malatya’daki Depreme Canlı Yayında Yakalandı! 'Aman Ya Rabbi! Korkunç...'

Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti çevre illerden de hissedilirken depreme yakalanan vatandaşlar can havliyle kendilerini sokağa attı.

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Elazığ Valisi ve AFAD'dan deprem sonrası ilk açıklama gelirken, Elazığ ve Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaparken şu ifadelere yer verdi:

"Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. "

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Deprem anı vatandaşlar açısından büyük panik yaratırken deprem anı ER TV canlı yayınına yansıdı.

O anlarda yayında olan spikerin o anlara anbean kayda alınırken spikerin o anlarda "Off. Aman Ya Rabbi. Hala devam ediyor. Korkunç. Arkadaşlar jenerik mi girsek" ifadelere yer verdiği duyuldu.

Kaynak: AA