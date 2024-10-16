Malatya Depreminin Ardından 4 Deprem Uzmanı da Aynı Yeri İşaret Etti: 7.0 Üzerinde Deprem Bekleniyor

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremi ve 2020 Elazığ depreminin ardından bu alanda önemli bir stres birikimi söz konusu. Görünen o ki, bu faylardan biri harekete geçti. Büyüklük 5.9 ile 6.1 arasında değişiyor ve sığ bir deprem. 10-12 km derinliğe sahip olduğu belirtiliyor" ifadelerini kullandı.