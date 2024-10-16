Malatya Depreminin Ardından 4 Deprem Uzmanı da Aynı Yeri İşaret Etti: 7.0 Üzerinde Deprem Bekleniyor
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4 deprem uzmanı da aynı bölgeyi işaret etti..
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de sarsıntıya ve paniğe yol açtı. Depremin ardından Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Prof. Dr. Naci Görür ve Deprem Uzmanı Baturhan Öğüt Malatya depremi ile ilgili uyararak aynı bölgeyi işaret etti.
Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremi ve 2020 Elazığ depreminin ardından bu alanda önemli bir stres birikimi söz konusu. Görünen o ki, bu faylardan biri harekete geçti. Büyüklük 5.9 ile 6.1 arasında değişiyor ve sığ bir deprem. 10-12 km derinliğe sahip olduğu belirtiliyor" ifadelerini kullandı.
O BÖLGEYİ İŞARET ETTİ
Tüysüz, Türkiye'nin doğu kesiminde riskli bölgeler hakkında da bilgi verdi:
"Bingöl çevresi, özellikle Yedisu segmenti 7'nin üzerinde deprem potansiyeline sahip. Burası, Erzincan ovasının doğusu ile Bingöl arasında yer alıyor ve uzun yıllardır bu durum konuşuluyor. Palu-Bingöl yöresi de uzun süredir deprem yaşanmamış aktif fay hatlarının yoğun olduğu bir alan. Bunun yanı sıra, güneydoğu Anadolu fay hattı da Hatay'dan Hakkari'ye kadar uzanan riskli bir bölge."
"5 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI OLABİLİR"
CNN Türk canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu büyüklükteki bir deprem hasar verebilir. 2023'te yaşanan depremlerin artçısı değil, başlı başına bir olay. Kale bölgesine yakın bir yerde gerçekleşti ve bu tür depremlerin olması bekleniyordu. Bunun artçıları olabilir ve 5 büyüklüğüne kadar çıkabilir" dedi.
"FAY BÜYÜK ÖLÇÜDE KIRILDI"
Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Akuşağı-Kale/Malatya'da 6.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde gerçekleşti. 2020 Elazığ depremi sonrası bu fay büyük ölçüde kırıldı. Bugün meydana gelen deprem, 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucu olabilir. Endişeye gerek yok" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.
"AYNI BÜYÜKLÜKTE BİR DEPREM DAHA BEKLENİYOR"
Deprem Uzmanı Baturhan Öğüt ise, "Malatya'da meydana gelen deprem Yeşilyurt Baskil fay zonu üzerinde gerçekleşti. Aynı büyüklükte bir deprem daha görebiliriz sürgü fayı üzerinde" dedi.