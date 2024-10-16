Malatya Merkezli Deprem Sonrası Okullardan Flaş Karar: Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli Hangi İlde Okullar Tatil Edildi?
Malatya'da okulların tatil olup olmadığı, 16 Ekim Çarşamba günü yaşanan deprem sonrası merak ediliyor. Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır ve Elazığ'da da hissedildi. Depremin ardından yetkililer okulların durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 16 Ekim 2024 tarihinde Malatya'da okullar tatil edildi mi? Deprem sonrası alınan kararlar ve detaylar haberimizde...
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya’da meydana gelen depremle ilgili son dakika bilgisi geldi. AFAD'ın açıklamasına göre, Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde hissedilirken, Diyarbakır ve Elazığ’da da etkili oldu. Sarsıntının ardından veli ve öğrenciler, "Bugün Malatya’da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Konuya ilişkin açıklama Vali Yavuz’dan geldi. Peki, Malatya'da bugün okullar tatil edildi mi? İşte detaylar...
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
AFAD'dan yapılan açıklamada, Malatya'nın Kale ilçesinde 16 Ekim Çarşamba günü 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da deprem sonrası eğitime 1 gün ara verildi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz şu açıklamalarda bulundu:
"Kale merkez üssünde gelen depremde saha çalışmaları devam ediyor. Şehir merkezlerinde şu an olumsuz bir durum yok. Sosyal medyadan yıkılan bir görüntü bizim daha önce ağır hasarlı kontrollü yıktığımız bir binadır. Vatandaşlarımızın sosyal medyadaki görüntülere dikkate almamalarını rica ediyoruz. Yıkım ya da yaralanma yok. Gerek kalıcı konutlar, gerekse konteynerlerde barınan vatandaşlar için riskli durum söz konusu değil. Okulları tedbirli olarak 1 gün tatil edildi.Çalışmalarımız devam ediyor."