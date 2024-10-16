Dervişoğlu'ndan 'Çözüm Süreci' Çıkışı: Bu Filmi Bir Daha Çekemeyeceksiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM yasama açılışında DEM Parti sıralarına giderek el sıkışmasıyla birlikte kamuoyunun gündemine oturan 'yeni çözüm süreci' tartışmalarına ilişkin net ifadeler kullandı.

Kamuoyunu meşgul eden 'çözüm sürecine' kapıları kapatan Dervişoğlu "Bu filmi bir daha çekemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Numan Kurtulmuş, siyaseten taktığı maskesini bir üniversite kürsüsünde çıkartarak yaptığı konuşması ile çıkarmış,

"BEŞTEPE'DEKİ SARAYIN ATANMIŞ VE ZAVALLI BİR MEMURU"

Bu Aziz Meclisin gerçekte Başkanı olmadığını, millet egemenliğinin tecelligahı olan bu yapı yerine; çetelerin, dolandırıcıların, ihale ve rant şebekelerinin yüz sürdüğü kapıya dönüşmüş olan Beştepe’deki sarayın atanmış ve zavallı bir memuru olduğunu kanıtlamıştır.

Söylediği lafa bakın!

“Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz” diyor Numan Kurtulmuş…



Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Meclis Devleti olarak kurulmuştur.



Onlar gibi aklının zincirlerinden ve Türk olma bilincinden kurtulmuşlarla değil, düşman işgalinden ve içerideki işbirlikçilerden kurtularak kurulmuştur.

Aklının zincirlerinden kurtulmuş, Sayın Kurtulmuş ve onun gibi habis çocukluk rüyaları görenlere sesleniyorum.



Sizin Devlet zannettiğinizle bizimkisi aynı değildir!

Sizin Millet addettiğinizle bizimkisi aynı değildir!



Sizin devletiniz, saraydaki zatın iki dudağından çıkan emirlerdir.



Sizin devletiniz, vatan toprağına kupon arazi diye bakan arsa tüccarlığıdır.



Sizin devletiniz, itibarı varaklı koltuklarda, sonu gelmez araç konvoylarındadır.



Sizin devletiniz, bir tefeci dükkanı, bir ihale şebekesidir.



Sizin devletiniz, ülkesine hizmet değil, o ülkeyi zimmetine geçirmek için vardır.



Sizin ülkeniz, bir aile şirketi ve ona el pençe divan duran kifayetsiz muhteris kalabalığıdır.



İşte o devletin ülkesi olmaz!

Şüphesiz ki, Türk devletinin sahibi Türk Milletidir ve kimsenin kölesi değildir.

"BU FİLMİ BİR DAHA ÇEKEMEYECEKSİNİZ"

"2011’de 'Çözüm' adı altında başlayan ihanet süreci, 2015’te 'Rafa Kaldırdık' sözü ile uyutuldu, 2017’de İYİ Parti kuruldu, 2018'de rahatsız olanlar Cumhur İttifakını oluşturdu, Ardından Hüda-Par ile genişleyen Cumhur İttifakı, şimdi DEM ile el sıkışıyor. Bunun adı kapsayıcılık değil.

Toplumun farklı kesimlerini kendi siyasi emellerine alet etme çabasıdır. Rafa kaldırılan ihanet sürecinin yürürlüğe konulmasıdır. Milletçe biz bu filmi seyrettik. Senaryo-yönetmen-yapımcı hepsi aynı, Sadece oyunculara yenileri eklenmiş bir devam filmi. Her adımınızı biliyor ve yakından takip ediyorum.

Ben Müsavat Dervişoğlu, gücümü bu Büyük Milletin mensubiyetinden alıyorum. Yetkiyi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşlığımdan… Bu filmi bir daha çekemeyeceksiniz. Bu millete de bir daha seyrettiremeyeceksiniz. Gölge oyunları oynayarak ve sonra da pardon diyerek gerçek niyetlerinizi gizleyemezsiniz"

Bu ülkenin çocukları aç ve okulsuzken, gençleri işsiz ve umutsuzken onlara uzanmayan eller on milyon kaçak sığınmacıya ulaşmaktadır.

Gedikli teröristlerin emeklilik planını ulaşmaktadır.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ TASFİYE EDECEK OLAN DEVLETTİR"

Meclis kürsüsünden bebek katili, bölücü başına seslenenler var. Terör örgütünü tasfiye edecek olan devlettir. Terörist başından çözüm bekleyen bir anlayış devlet ciddiyetinden uzaktır ve ancak gaflet ve dalalettir.

Devletin gücünü ve milletin iradesini hiçbir terör örgütüyle müzakereye açmayacağız.

Terörle mücadelede asla terörist başına ve terör örgütüne değil terörle mücadele kahramanlarına sesleneceğim.

Türkiye düşmanlarını kim ve nerede olursa olsun köklerini kazıyın talimatı vereceğim.

"ANAYASA HEDEFLERİ ERDOĞAN'A ÖMÜR BOYU TEK ADAMLIK SAĞLAMAK"

Son dönemde 'anayasa değişikliği' yerine, 'yeni anayasa' söylemi kullanılmaya başlandı. Bu bir tesadüf değil, saman altından su yürütmek misali, gizli bir stratejidir. Bu, bir yol tuttuklarının ama yolun müstakim olmadığının göstergesidir. Amaçları, anayasanın değişmez maddelerini kademeli olarak tartışılır kılmaktır. Anayasa hedeflerinin yegane amacının Erdoğan'a ömür boyu tek adamlık sağlamak, bunun sağlandığı yerde de üniter bir milli devlet değil, çok kökenli, çok bölgeli, çok dilli ve çok hukuklu bir federatif yapı inşa etmek olduğu açıktır.

Sorunlarımızı, devletin ve milletin birlikte hareket ettiği bir zeminde çözmeliyiz. Devletin gücünü ve milletin iradesini hiçbir terör örgütüyle müzakereye açmayacağız. Yıllarca Kürt sorunu diyerek, Kürtleri bir sorun nesnesi haline getirenlerin ne bugün ne de yarın Kürt vatandaşlarımıza getirebileceği bir çözüm yoktur.

Yıllarca Alevi vatandaşlarımızı, apartman köşelerinde gizli saklı ibadetlere muhtaç edenlerin elektrik, su faturalarını ödeyerek Alevi vatandaşlarımıza verebilecekleri bir çözüm yoktur. Sorunumuz kendi eşit paydaşı olduğumuz bu Cumhuriyet’ten vatandaşlık haklarımızı alabilmek ve insanca yaşayabilmek sorunudur.

Bu ucube rejimin büyük Türk milletine vereceği hiçbir ideali ve umudu kalmamıştır; kalamaz.

Terör örgütü liderine ev hapsini tartışmaya açanlara milliyetçi denilebilir mi?

Kaynak: Gerçek Gündem