Abart Egzoz Kullanan Sürücülere Ceza Yağdı

Sinop’ta abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden 91 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi, kurallara uymayan motosikletler trafikten men edildi.

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Abart Egzoz Kullanan Sürücülere Ceza Yağdı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde çevreyi rahatsız eden abart egzoz kullanan araçlara yönelik kapsamlı uygulamalar gerçekleştirdi.
1-14 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, yüksek ses çıkararak çevredekilerin huzurunu bozan araçlar mercek altına alındı.

Denetimler kapsamında toplamda 374 motosiklet kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 91 motosiklet sürücüsüne idari para cezası kesildi. Mevzuata aykırı olan motosikletler ise trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

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