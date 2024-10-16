Manisa’da 484 Sahte Sikke Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

Salihli’nin Mersinli Mahallesi’nde şüpheli şahısların tarihi eser görünümlü sikkeler ile dolandırıcılık yapmaya çalıştığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şüpheli C.B. (48) ve H.Ş.’yi (45) yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 484 adet sahte sikke bulundu. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA