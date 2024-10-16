Sinir Krizi Geçirdi! Aracını Hurdaya Çevirdi

Olay, dün gece saatlerinde Kültür Mahallesi Cem Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş 61 AFA 384 plakalı Tofaş marka otomobilini Kültür Mahallesi Muhtarlık binasının önüne park etti. Bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçiren vatandaş, aracının camlarını kırdı. Alkollü olduğu iddia edilen şahıs, aracını park halinde bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Sabah saatlerinde devriye atan polis ekipleri tarafından camları kırık halde duran otomobil fark edildi. Ekipler tarafından araç sahibine telefonla ulaşıldı. Polis ekiplerinin ulaştığı vatandaş, aracı kendisinin o hale getirdiğini belirtti. Kimseden şikayetçi olmadığını dile getiren vatandaş, aracını kaldırtmak için olay yerine çekici gönderdi. Ayrıca araç içerisinde alkol şişlerinin olduğu görüldü.

Kaynak: İHA