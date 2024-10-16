Vali Ekici Hastane İnşaatını Denetledi

Vali Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, il ve ilçe protokolü ile birlikte yapımı devam eden 75 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binalarının şantiye sahasında yerinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bir müddet şantiye sahasında inceleme yapan Vali Ekici, inşaatta çalışan işçilerle toplu bir fotoğraf çektirdikten sonra inşaat alanından ayrıldı.

Kaynak: İHA