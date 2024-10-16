Fernas İşçiler, AKP'li Nasıroğlu ile Görüşecek

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, "Biz bu işçilerin nasıl çalıştığını, haklarının nasıl gasp edildiğini sizden iyi biliyoruz vekil bey. 'Sorun on dakikada çözülür' diyorsun ya ben de sana işçileri göndereceğim. Biz de seni alkışlayacağız bütün kamuoyu olarak, işçiler, emekçiler olarak" dedi.

AKP Milletvekili ve Nasıroğlu Madencilik'in sahibi Ferhat Nasıroğlu'nun Meclis'te düzenlediği basın toplantısındaki Fernas Madencilik'te işten çıkarılması kararını verdiği işçilerle ilgili "İş ahlakına uymadıkları için iş akitleri feshedildi. 500 kişiden 5 kişinin iş akdi feshedilmiş. Bir kişi de deneme sürecinde yeterli görülmediği için iş akdi feshedilmiş. Bazı marijinal gruplar var. Bu marjinal gruplar bu memlekette yatırımcının yatırım yapmasını istemiyor, iş barışının olmasını istemiyor, insanları tahrik ediyor" dedi.

Nasıroğlu'nun açıklamalarına ilişkin konuşan Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, beş kişiden oluşan işçi heyetinin Nasıroğlu ile görüşeceğini söyledi. Aksu, şunları söyledi:

"Ne yazık ki açıklamalarının gerçekle, hakikatle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Burada işçiler sendika üyeliği nedeniyle atıldılar. Atılan işçiler, herhangi bir devamsızlığı, tutanağı olmayan, disiplin soruşturması olmayan, usta yeraltı maden işçileridir.

İşletmesinde, işi bırakan işçiler yeraltı maden işçileri. işletmede 470 kişi dediği işçiler, yer üstü işçileri. Onların büyük çoğunluğu da bizim üyemiz. Yer üstünde işçi sağlığıyla ilgili bir sıkıntı olmadığı için yer üstündeki işçileri biz bu direnişe katmadık. Sadece yer altında toplu ölüm riski olduğu için sadece yer altındaki ustalarla beraber bu eylem başladı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu'na atfen bu eylem başladı. Atıldıktan sonra hem genel başkanımız dört kez işletme kapısına gitti, geri çevrildi. CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, eylem başlamadan dört gün önce işletme müdürüyle görüştü. İşletme müdürü ona işyerine sendika sorulmasına müsade etmeyeceğini söyledi. Bakırlıoğlu da yanlış yapıldığını, Anayasal hak olduğunu söyledi.

CHP milletvekillerinin bu işi kışkırttığı iddiası var. Bu doğru değil. Yine Soma CHP Belediye Başkanı Sercan Okur, sorunu çözmek için işletme önünden geri çevrildi. Diyalog çabasını işletme müdürü reddetti. Vekil ya bunları bilmiyor ya da ikinci kez yalan söylüyor. Soma havzasında kendisinin de ortağı olduğu şirkette en az 45 bin lira maaş veriliyor. Soma'nin diğer bütün işletmelerinde en az 45 bin lira veriliyor. Manipülasyon yapıyor. O 11 bin liralık farkı vermeme çabasında. Bütün işletmelerde banka promosyonu var. Banka promosyonundan tek bir kelime etmiyor. Kendisi 'On dakikaya bu sorun çözülür' diyor. İlk günden beri biz kendimizi dayatan tarafta olmayız, işçilerinizle görüşün dedik. Sorun buysa, buyrun işçilerinizle sorunu çözün dedik. Ortada bir manipülasyonu tekrar eden, 'sorunun marjinal gruplar, dış mihraklar, siyasete alet edenler' gibi... Doğrudan AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, kendisi de dinledi. Arkadaşların konuya hakimiyeti karşısında şaşırdı. 'Ben bunu Cumhurbaşkanı'na ileteceğim' diyor. AK Parti'nin grup başkanı görüşmesinden önce bu konuya raportör olarak görevlendirilen Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, 'Vekilin bizdeki profiliyle sizin anlattığınız şey bambaşka bir şey. Siz yerden göğe kadar haklısınız' şeklinde arkadaşlarımıza ifadesi oldu. Raporu da Abdullah Güler'e iletti. Burada ya kendisi bilinçli olarak manipülasyonu sürdürmeye devam ediyor. İnsanları siyasi bir şey varmış gibi... Biz ilk günden beri sorunu çözün diyoruz. Heyette yer alan usta arkadaşları Fernas şirketine göndereceğiz. Kendisi sorunun 10 dakikada çözüleceğini söylüyor. Ücretlerin Soma ortalamasına gelebileceğini, banka promosyonunun ödenebileceğini... Atılan işçi sayısı 5 değil. Çalışmaktan kaçınma hakkını kullanan işçilerin tamamı hakkını kullandı. Bu durumda olan 27 işçi daha atıldı. Toplam sayı 32'ye çıktı. Bu arkadaşları devamsızlıktan attılar. Ortada çok açık bir yalan var. Vekilin söylediği gibi bir siyasi durumla ilgisi yok. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in buradaki pozisyonu sadece Manisalı olmasından kaynaklıdır."

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ise şöyle konuştu:

"Ben onun gibi terbiyesizlik yapmayacağım. Birimiz sendika başkanı diğerimiz milletvekili. Ama biz bu işçilerin nasıl çalıştığını, haklarının nasıl gasp edildiğini sizden iyi biliyoruz vekil bey. 'Sorun on dakikada çözülür' diyorsun ya ben de sana işçileri göndereceğim. Biz de seni alkışlayacağız bütün kamuoyu olarak, işçiler, emekçiler olarak.''

Kaynak: ANKA