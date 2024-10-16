Kredi Kartı Vergisini Savunan BBP Lideri Destici'den Hakkındaki Yorumlara Tepki, Dava Açacak

Kredi kartı limiti 100 bin TL'yi aşan kullanıcılardan savunma sanayii için 750 TL'lik vergi alınacağı haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı açıklamayla tepkileri üzerine çekmişti.

AKP’nin getirdiği kanun teklifi için “100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM'lidir, Yunandır, Ermenidir” diyen Destici, sonraki açıklamasında da “Kredi kart limitlerini 99 bin TL'ye düşürenlerin kartları iptal edilsin” demişti.

Düzenleme hakkındaki açıklamasının çarpıtıldığını savunan Destici, durumu yargıya taşıyacağını belirterek, "Ne diyorlar, 'Ermeni dedi, DEM'li dedi, Yunanlı dedi.' Benim böyle bir ifadem yok. Ama onlar bunu kendilerine yakıştırıyorsa ona da bir şey demem, o kendi tercihleri” dedi.

DESTİCİ NE DEMİŞTİ?

Destici konuya ilişkin ilk açıklamasında şunları söylemişti:

"Ver kardeşim! Vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur. Mehmetçik canını, polis kanını, güvenlik koruyucusu ailesini veriyor; sen 750 lira vermişsin, çok mu! Onların derdi, bunların takımı, savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz? Bunlar milliyetçileri değil, DEM'lileri savunurlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan'ı, Batı'yı, Ermenistan'ı savunurlar. Bunların hiçbir zaman Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni savunduğunu görmedim. Atatürkçülük adı altında, Atatürk ve laiklik kelimelerinin arkasına sığınarak devlet, vatan, din düşmanlığı yapıyorlar. Benim tavsiyem şu; onun vermediği 750 lirayı da biz veririz, bu millet verir. Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına da ihtiyacı yoktur. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, "demlenmeye" devam etsin."