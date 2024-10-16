AKP'li Şamil Tayyar'dan, Mustafa Destici'ye Tepki: Cumhurbaşkanımız da Vatan Haini Mi Oldu?

Limiti 100 bin lira ve üzerindeki “kredi kartlarından 750 TL’lik kesinti” yapılmasını öngören yasa teklifi ertelendi. Kamuoyunda büyük tepki çeken teklif, 2025'te yeniden Meclis’e gelecek.

Kredi kartlarından kesinti yapılmasına ilişkin teklife tepki yağarken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 750 lira vermek istemeyen vatandaşları "vatan hainliği" ilan etmişti.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise kredi kartı vergisinin tamamen geri çekilmesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kararın doğru olduğunu belirten Tayyar isim vermeden Destici'ye yüklendi.

Tayyar, "Paket geri çekildi. 750 liralık kart ödemesi paketten tümden çıkarıldı. Aklıselim bunu gerektirir. Doğrusu buydu. Ne oldu şimdi? Bu kararla Cumhurbaşkanımız da vatan haini, DEM’li, Yunan, Ermeni mi oldu?" dedi.

Tayyar'ın sosyal medyada paylaştığı açıklaması şöyle:

"Büyük lokma yutacaksın, büyük laf etmeyeceksin. Lafın sonunda bir de küçük önerim olsun.

Toplum, yöneticilerden fedakarlık bekliyor, bedel öderken kamu konforundan vazgeçmezse güven duygusu aşınır.

Mesela, milletvekili, general, AYM/Yargıtay/Danıştay/Sayıştay üyesi gibi üst düzey görevden emekliye ayrılanlardan toplam 6 bin liralık bayram ikramiyesi kaldırılsın.

Bu öneriyi çeşitlendirebiliriz. Esas olan, toplumla kamu yönetimi arasında yeniden güven köprüsünü inşa etmektir. Bu başarıldığında bırakın vergiyi, bağış kampanyası düzenlensin daha fazlası toplanır.

Bu aziz milletin ferasetinden kimse şüphe duymasın. Önce güven…"

Kaynak: Gerçek Gündem